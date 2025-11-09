Suscribirse

Lotería de Boyacá: números ganadores del sorteo del 8 de noviembre de 2025

Este sábado se llevó a cabo un nuevo sorteo de la tradicional lotería.

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 10:45 a. m.
La lotería jugó este sábado, 8 de noviembre. | Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

El sábado 8 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 4597 de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del territorio nacional, que ofrecía un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Por medio de las redes sociales, los apostadores pudieron seguir el desarrollo del sorteo y conocer de primera mano los números ganadores.

Resultados del sorteo 4597 de la Lotería de Boyacá

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 2972
  • Serie: 165
Resultados de la lotería de Boyacá sábado 23 de agosto.
Resultados de la lotería de Boyacá. | Foto: EL PAÍS

Últimos sorteos ganadores de la Lotería de Boyacá

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 1 de noviembre de 2025: número 5119 de la serie 363.
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: número 1269 de la serie 263.
  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 4275 de la serie 069.

Además del premio principal, esta lotería incluye una amplia gama de secos y premios secundarios, que brindan la posibilidad de que varios jugadores resulten ganadores, manteniendo viva la ilusión de quienes semana a semana confían en su suerte.

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: $100–300 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

