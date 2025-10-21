Muchas personas sueñan con alcanzar una fortuna millonaria, un anhelo que continúa atrayendo a miles de colombianos hacia los juegos de azar, una actividad que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

En este contexto, después de más de diez años de ausencia, la Lotería de Cundinamarca anunció el regreso del tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los eventos más emblemáticos para los amantes de los juegos de azar en el país.

La entidad confirmó que esta esperada edición repartirá un premio mayor de $18.000 millones. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Bajo la dirección de su gerente, Maribel Córdoba Guerrero, y en colaboración con la Lotería de la Cruz Roja, la entidad confirmó que esta esperada edición repartirá un premio mayor de $18.000 millones, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos y esperados por los colombianos.

Luego, agregó que: “Estamos recuperando una tradición que representa ilusión para los colombianos y recursos para nuestro sistema subsidiado de salud. Este sorteo no solo entrega premios millonarios, también salva vidas”.

Del mismo modo, se dio a conocer que el plan de premios contempla un seco de $1.000 millones, otro de $500 millones, dos de $200 millones, cinco de $100 millones, cuatro de $50 millones, y una gran cantidad de premios adicionales de $20 millones y $10 millones.

El anuncio oficial tuvo lugar en el Museo Nacional de Colombia y reunió a destacadas figuras del ámbito público y privado. Además, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel subrayó la relevancia social y económica de esta iniciativa, que no solo impulsa la ilusión de miles de jugadores, sino que también fortalece la generación de recursos destinados a la salud y el bienestar del departamento.

Muchas personas sueñan con alcanzar una fortuna millonaria. | Foto: Lotería de Cundinamarca - Getty Images / Montaje: Semana