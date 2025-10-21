Suscribirse

Lotería de Cundinamarca sorprende a jugadores con importante anuncio: así puede ganar $18.000 millones

Tras más de diez años, esta lotería anunció el regreso de su tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad, con una gran sorpresa.

Redacción Loterías
21 de octubre de 2025, 6:56 p. m.
| Foto: Getty Images / Lotería de Cundinamarca

Muchas personas sueñan con alcanzar una fortuna millonaria, un anhelo que continúa atrayendo a miles de colombianos hacia los juegos de azar, una actividad que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

En este contexto, después de más de diez años de ausencia, la Lotería de Cundinamarca anunció el regreso del tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los eventos más emblemáticos para los amantes de los juegos de azar en el país.

| Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Bajo la dirección de su gerente, Maribel Córdoba Guerrero, y en colaboración con la Lotería de la Cruz Roja, la entidad confirmó que esta esperada edición repartirá un premio mayor de $18.000 millones, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos y esperados por los colombianos.

Luego, agregó que: “Estamos recuperando una tradición que representa ilusión para los colombianos y recursos para nuestro sistema subsidiado de salud. Este sorteo no solo entrega premios millonarios, también salva vidas”.

Del mismo modo, se dio a conocer que el plan de premios contempla un seco de $1.000 millones, otro de $500 millones, dos de $200 millones, cinco de $100 millones, cuatro de $50 millones, y una gran cantidad de premios adicionales de $20 millones y $10 millones.

El anuncio oficial tuvo lugar en el Museo Nacional de Colombia y reunió a destacadas figuras del ámbito público y privado. Además, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel subrayó la relevancia social y económica de esta iniciativa, que no solo impulsa la ilusión de miles de jugadores, sino que también fortalece la generación de recursos destinados a la salud y el bienestar del departamento.

| Foto: Lotería de Cundinamarca - Getty Images / Montaje: Semana

“Este sorteo extraordinario es una gran noticia para la salud de los cundinamarqueses. El 22 de noviembre se jugarán $18 mil millones al premio mayor y más de $47 mil millones en premios secos. Invitamos a todos a buscar su lotero de confianza y vivir una Navidad diferente, con la posibilidad de ganar y aportar al bienestar del departamento”, señaló el gobernador, durante el evento.

