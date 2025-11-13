Suscribirse

Loterías

Lotería de Manizales 12 de noviembre: revise si su billete ganó el premio mayor de $ 2.600 millones

Esta es una de las loterías más tradicionales del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
13 de noviembre de 2025, 11:28 a. m.
El 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4923 de la Lotería de Manizales con millonario resultado.
La Lotería de Manizales definió un nuevo ganador en su sorteo, jugado este miércoles. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Manizales

El miércoles 12 de noviembre de 2025, se celebró el sorteo semanal de la Lotería de Manizales, que ofrece un premio mayor de $2.600 millones. A continuación se encontrará toda la información esencial: el monto estrella, el plan de premios vigente y los pasos clave para reclamar a quien resultó ganador.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue 3917, correspondiente a la serie 137.

Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 12 de Noviembre de 2025

Como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Además del gran galardón, la lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.

Números ganadores de los tres sorteos anteriores

  • 5 de octubre de 2025: número 1909 de la serie 035.
  • 29 de octubre de 2025: número 5182 de la serie 049.
  • 22 de octubre de 2025: número 1463 de la serie 006.

La transmisión en vivo usualmente se realiza alrededor de las 11:00 p.m., y se puede ver en el canal oficial de Lotería de Manizales, así como en su redes sociales.

La Lotería de Manizales, una de las más tradicionales del país, renovó su plan de premios en mayo de 2025 con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los jugadores.

Desde entonces, el premio mayo se mantiene de $2.600 millones de pesos, mientras que el número de premios secos aumentó de 36 a 50 categorías, con montos que van desde los $40 millones hasta los $300 millones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

2. El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

3. Marco Rubio estalla tras cuestionamientos por bombardeos contra embarcaciones en el Caribe: “Estados Unidos está bajo ataque”

4. Así quedará la visa de estudiante en Estados Unidos: el nuevo cambio de la administración Trump

5. “El presidente Petro nunca ha dicho que el FBI, la DEA, el HSI van a dejar de trabajar en Colombia”: Armando Benedetti

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de Manizales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.