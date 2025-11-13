Loterías
Lotería de Manizales 12 de noviembre: revise si su billete ganó el premio mayor de $ 2.600 millones
Esta es una de las loterías más tradicionales del país.
El miércoles 12 de noviembre de 2025, se celebró el sorteo semanal de la Lotería de Manizales, que ofrece un premio mayor de $2.600 millones. A continuación se encontrará toda la información esencial: el monto estrella, el plan de premios vigente y los pasos clave para reclamar a quien resultó ganador.
Resultado del premio mayor
El número ganador del premio mayor fue 3917, correspondiente a la serie 137.
Como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.
Además del gran galardón, la lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.
Números ganadores de los tres sorteos anteriores
- 5 de octubre de 2025: número 1909 de la serie 035.
- 29 de octubre de 2025: número 5182 de la serie 049.
- 22 de octubre de 2025: número 1463 de la serie 006.
La transmisión en vivo usualmente se realiza alrededor de las 11:00 p.m., y se puede ver en el canal oficial de Lotería de Manizales, así como en su redes sociales.
La Lotería de Manizales, una de las más tradicionales del país, renovó su plan de premios en mayo de 2025 con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los jugadores.
Desde entonces, el premio mayo se mantiene de $2.600 millones de pesos, mientras que el número de premios secos aumentó de 36 a 50 categorías, con montos que van desde los $40 millones hasta los $300 millones.