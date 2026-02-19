Loterías

Lotería de Manizales: sorteo 4943 de este miércoles, 18 de febrero

Repase cuál fue el número ganador, las últimas combinaciones ganadoras y cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Manizales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de febrero de 2026, 4:33 p. m.
Lotería de Manizales - 18 de febrero de 2026.
Lotería de Manizales - 18 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y logo Lotería de Manizales.

Desde las 11:00 p.m. de este miércoles, 18 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4943 de la Lotería de Manizales. El número ganador para el premio mayor fue el 3110, con la serie 127. Ambos se pueden contrastar con la transmisión oficial del evento.

El próximo sorteo de la Lotería de Manizales será el 4944. Tendrá lugar el miércoles, 25 de febrero de 2026, en su habitual horario de las 11:00 p.m.

“Administramos y operamos la lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la ley, de manera transparente y eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud”, reseña la web oficial de la Lotería de Manizales.

Transmisión oficial del sorteo 4943 de la Lotería de Manizales: 18 de febrero de 2026

  • Número ganador: 3110
  • Serie: 127
YouTube video pIlrPKL6FdY thumbnail

Últimos tres ganadores de la Lotería de Manizales

Repase cómo se comportaron los últimos tres sorteos de la Lotería de Manizales, una de las más reconocidas y populares dentro de todo el territorio colombiano:

Loterías

Resultado Baloto del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Loterías

La lotería Super Astro Sol premió a sus ganadores el jueves 19 de febrero: consulte si usted fue el afortunado

Loterías

Resultados de La Tinka del 18 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 19 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche hoy, 19 de febrero

Loterías

Números ganadores de hoy: así quedó El Dorado, El Paisita y La Caribeña este jueves, 19 de febrero

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de febrero de 2026

Loterías

¿Se va de quincena millonario? Consulte si ganó la lotería de Manizales este miércoles 11 de febrero de 2026

Loterías

Pudo haber sido el ganador de la Lotería Manizales miércoles, 4 de febrero: Conozca los números de este sorteo

Loterías

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

  • 11 de febrero de 2026: número 4572 - Serie 028
  • 4 de febrero de 2026: número 3630 – Serie 221
  • Miércoles 28 de enero de 2026: número 4519 – Serie 267
Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

¿Qué hacer si tiene el billete ganador de la Lotería de Manizales?

  1. Presentar el billete original o fracción, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  2. Presentar la cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Más de Loterías

Número que cayó del Baloto, lunes 2 de febrero de 2026

Resultado Baloto del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

La lotería Super Astro Sol premió a sus ganadores el jueves 19 de febrero: consulte si usted fue el afortunado

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 18 de febrero: estos son los números ganadores

Los sorteos del Sinuano se realizaron con normalidad durante el lunes festivo, tanto en la tarde como en la noche.

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 19 de febrero

Chontico Día y Chontico Noche

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche hoy, 19 de febrero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.

Números ganadores de hoy: así quedó El Dorado, El Paisita y La Caribeña este jueves, 19 de febrero

Resultados La Antioqueñita

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de febrero de 2026

Lotería PowerBall

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Juegos de azar

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Noticias Destacadas