Lotería de Manizales: sorteo 4943 de este miércoles, 18 de febrero

Desde las 11:00 p.m. de este miércoles, 18 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4943 de la Lotería de Manizales. El número ganador para el premio mayor fue el 3110, con la serie 127. Ambos se pueden contrastar con la transmisión oficial del evento.

El próximo sorteo de la Lotería de Manizales será el 4944. Tendrá lugar el miércoles, 25 de febrero de 2026, en su habitual horario de las 11:00 p.m.

“Administramos y operamos la lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la ley, de manera transparente y eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud”, reseña la web oficial de la Lotería de Manizales.

Transmisión oficial del sorteo 4943 de la Lotería de Manizales: 18 de febrero de 2026

Número ganador : 3110

: Serie: 127

Últimos tres ganadores de la Lotería de Manizales

Repase cómo se comportaron los últimos tres sorteos de la Lotería de Manizales, una de las más reconocidas y populares dentro de todo el territorio colombiano:

11 de febrero de 2026 : número 4572 - Serie 028

: número 4572 - Serie 028 4 de febrero de 2026: número 3630 – Serie 221

número 3630 – Serie 221 Miércoles 28 de enero de 2026: número 4519 – Serie 267

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

¿Qué hacer si tiene el billete ganador de la Lotería de Manizales?