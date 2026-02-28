Loterías

Lotería de Medellín el viernes 27 de febrero: pudo ser su noche de suerte

Este juego de azar premia a los colombianos las noches de los viernes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de febrero de 2026, 11:09 a. m.
Una nueva jornada de azar dejó definidos los números ganadores en Medellín.
Una nueva jornada de azar dejó definidos los números ganadores en Medellín. Foto: Getty Images / Lotería de Medellín

El sorteo número 4824 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 20 de febrero a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

  • Número ganador: 885
  • Serie: 150
Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $ 1.000 millones
  • Dos secos de $ 700 millones
  • Dos de $ 500 millones
  • 6 secos de $ 100 millones
  • 7 de $ 50 millones
  • 10 premios de $ 20 millones
  • 15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

Loterías

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Loterías

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 27 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: último sorteo del mes; números ganadores del viernes 27 de febrero

Loterías

¿Fue el ganador de la lotería hoy? Consulte los resultados de Super Astro Sol este viernes 27 de febrero

Loterías

Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Loterías

La lotería ya jugó esta tarde: verifique si ganó en Super Astro Sol el jueves 26 de febrero

La Lotería de Medellín recuerda a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $ 5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

Más de Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

Lotería de Risaralda - 27 de febrero de 2026.

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Lotería de Santander - 27 de febrero de 2026.

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 27 de febrero de 2026

Sorteo 4 de septiembre

Miloto: último sorteo del mes; números ganadores del viernes 27 de febrero

Resultados del Super Astro Sol

¿Fue el ganador de la lotería hoy? Consulte los resultados de Super Astro Sol este viernes 27 de febrero

Chontico Día y Noche

Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de febrero.

Números que cayeron el 27 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Noticias Destacadas