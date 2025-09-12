Lotería de Medellín HOY | Vea los números ganadores y premios para el sorteo de viernes 12 de septiembre

Este viernes, 12 de septiembre, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín y el premio mayor de 16.000 millones de pesos fue entregado al número 3472 de la serie 401

Aparte de ese millonario premio, esta lotería también distribuyó los premios secos, los cuales puede consultar y revisar en la página web oficial de la Lotería de Medellín o a través del canal de YouTube Resultados de loterías y Chances en Colombia

Número ganador de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín, que se jugó este 12 de septiembre, es el 3472 de la serie 401

Además, del premio mayor, este sorteo dejó otros ganadores gracias a la entrega de los premios secos, que son otras opciones que ofrece este juego de azar para que más personas tengan la oportunidad de ganar mucho dinero.

Así puede jugar la Lotería de Medellín

Este tradicional chance funciona con la extracción de balotas que conforman la combinación de número y una serie.

En ese orden de ideas, el premio mayor se entrega a aquella persona que acierte la combinación completa (número y serie). También existen premios secundarios para quienes acierten parcial o totalmente el número o la serie.

El costo de un billete es de 21.000 pesos, el cual está compuesto por tres fracciones. Y cada una de las fracciones tiene un valor de 7.000 pesos.