Lotería de Risaralda, sorteo 2937 del 6 de febrero: conozca el número ganador

Se llevó a cabo un sorteo más de la Lotería de Risaralda. Repase el número ganador, información de últimos ganadores, próximo sorteo y más.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de febrero de 2026, 10:59 a. m.
Lotería del Risaralda - 6 de febrero de 2026.
Lotería del Risaralda - 6 de febrero de 2026. Foto: Getty Images

Este viernes, 6 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 p.m., se llevó a cabo el sorteo 2937 de la Lotería de Risaralda. Se trata del primer juego del mes en esta reconocida lotería, y dejó como ganador el número 4940 con la serie 280.

El próximo sorteo de la Lotería de Risaralda será el viernes, 13 de febrero de 2026, en su horario habitual de las 11:00 p.m. Siga la transmisión oficial de la entidad para conocer más detalles sobre los juegos.

Sorteo 2937 de la Lotería de Risaralda - 6 de febrero de 2026

  • Número ganador: 4940
  • Serie: 280

“Fomentamos los juegos de suerte y azar con altos estándares de confianza y responsabilidad, cumpliendo los sueños e ilusiones de los apostadores, aportando significativamente a la salud y a la promoción de la ciencia, tecnología e innovación“, cuenta la Lotería de Risaralda en su web oficial.

En cuanto a la visión, señalan: “Ser para el año 2034, una de las empresas de juegos de suerte y azar líder en el mercado Nacional, a través de la venta de lotería física y virtual, para continuar con la contribución de los recursos al sector Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación“.

Resultados de los sorteos de enero

Tenga en cuenta cómo se comportó la Lotería de Risaralda en el mes de enero. A continuación, los últimos cuatro ganadores con su fecha, número y serie correspondiente:

  • 30 de enero de 2026: número 6800 de la serie 143
  • 23 de enero de 2026: número 3406 de la serie 277
  • 16 de enero de 2026: número 7485 de la serie 054
  • 9 de enero de 2026: número 8672 de la serie 260
Siga al pendiente de la Lotería de Risaralda , y por medio de sus comunicados oficiales, en el sitio web, tome en cuenta el plan de premios y similares.

