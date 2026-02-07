Lotería de Santander, viernes 6 de febrero: número ganador del sorteo 5056

Desde las 11:00 p.m. de este viernes, 6 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 5056 de la Lotería de Santander. Tuvo transmisión en los canales oficiales de la entidad y dejó como número ganador el 0778 con la serie 103.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes 13 de febrero de 2026, en su habitual horario de las 11:00 p.m. Puede seguir toda la información en el sitio web oficial de la entidad.

El sorteo de la Lotería de Santander es extenso y con varias formas de ganar, debido a sus premios secos. A continuación, repase la transmisión del sorteo 5056.

Sorteo 5056 de la Lotería de Santander: número ganador y transmisión oficial

Número ganador : 0778

: Serie: 103

¿Qué hacer si tiene el número ganador de la Lotería de Santander?

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

Premios secos, premio mayor y mucho más. Este es el plan de premios de la Lotería de Santander, con varias oportunidades de ganar:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia se puede tener en cuenta. Repase los ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander: