Lotería del Cauca: estos fueron los resultados del sorteo del sábado 20 de septiembre

Los números ganadores se conocieron a través de una transmisión en vivo en el canal Telepacífico.

Redacción Loterías
21 de septiembre de 2025, 11:35 a. m.
La Lotería del Cauca ofrece millonarios premios.
Como es habitual todos los sábados, la Lotería del Cauca tuvo un nuevo sorteo y el número ganador fue el 1989 de la serie 191.

Este resultado corresponde al sorteo 2577 por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Resultados del sorteo 2577 de la Lotería del Cauca

Premio mayor de 8.000 millones de pesos

  • Número 1989 de la serie 191

Esta fue la transmisión hecha sobre las 11:00 de la noche del sábado 20 de septiembre de 2025.

Resultados LOTERIA DEL CAUCA Hoy 20 de SEPTIEMBRE de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 6601 de la serie 014
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 8586 de la serie 217
  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: 2879 de la serie 074

El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se jugará el día sábado 27 de septiembre de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca
Lotería del Cauca | Foto: Lotería del Cauca

Historia de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca se originó en el año 1923, cuando se creó para la comercialización del producto operado y administrado por una empresa privada (la Compañía Distribuidora de Loterías Ltda. - CODILOL-).

Contexto: ¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de la Caribeña Día y Noche del sábado 20 de septiembre de 2025

Posteriormente, en el año 1974, fue creada como empresa oficial del orden departamental, mediante Decreto 404 (estatuto orgánico de la Lotería del Cauca) emanado de la Gobernación del departamento, siendo gobernador Aurelio Iragorri Hormaza.

El primer gerente de la nueva empresa Lotería del Cauca fue Carlos Holguín Valenzuela, bajo cuya administración, el día 4 de julio de 1975, se realizó el sorteo número 001, con un plan de premios que incluyó un mayor de $ 400.000 y cuatro premios secos.

