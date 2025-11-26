Loterías
Lotería del Meta este miércoles, 26 de noviembre: ¿Acertó al afortunado número ganador?
Conozca la información sobre el sorteo más reciente de la Lotería del Meta.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la Lotería del Meta tuvo su sorteo número 3274 en el horario habitual, es decir, 10:30 p.m. El número ganador fue el 9861 con la serie 107. ¿Acertó a la combinación vencedora?
Si desea seguir de cerca el desarrollo de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el próximo miércoles, 3 de diciembre. En SEMANA le traemos el número ganador, como siempre, y podrá corroborarlo con la transmisión oficial del evento.
Así se desarrolló la transmisión del sorteo 3274 de la Lotería del Meta
- Número ganador: 9861
- Serie: 107
“Valoramos la transparencia como un pilar fundamental de nuestra filosofía corporativa, creemos firmemente que fortalece la confianza y el compromiso tanto dentro del equipo como con nuestros clientes y socios“, cuenta en su web oficial la Lotería del Meta, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano.
Y agregan: “Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”.
Plan de premios en la Lotería del Meta
- Premio mayor: $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000
Últimos tres ganadores en la Lotería del Meta
- Número 0119 de la serie 091: 19 de noviembre de 2025
- Número 3168 de la serie 082: 12 de noviembre de 2025
- Número 2743 de la serie 129: 5 de noviembre de 2025