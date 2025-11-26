Suscribirse

Lotería del Meta este miércoles, 26 de noviembre: ¿Acertó al afortunado número ganador?

Conozca la información sobre el sorteo más reciente de la Lotería del Meta.

Redacción Loterías
27 de noviembre de 2025, 3:44 a. m.
Lotería del Meta - 5 de noviembre de 2025.
Lotería del Meta - 26 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la Lotería del Meta tuvo su sorteo número 3274 en el horario habitual, es decir, 10:30 p.m. El número ganador fue el 9861 con la serie 107. ¿Acertó a la combinación vencedora?

Si desea seguir de cerca el desarrollo de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el próximo miércoles, 3 de diciembre. En SEMANA le traemos el número ganador, como siempre, y podrá corroborarlo con la transmisión oficial del evento.

Así se desarrolló la transmisión del sorteo 3274 de la Lotería del Meta

  • Número ganador: 9861
  • Serie: 107
YouTube video player
Contexto: Resultados de la suerte: usted puede ser el nuevo millonario de la lotería Super Astro Sol el miércoles 26 de noviembre

“Valoramos la transparencia como un pilar fundamental de nuestra filosofía corporativa, creemos firmemente que fortalece la confianza y el compromiso tanto dentro del equipo como con nuestros clientes y socios“, cuenta en su web oficial la Lotería del Meta, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano.

Y agregan: “Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”.

Plan de premios en la Lotería del Meta

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

Últimos tres ganadores en la Lotería del Meta

  • Número 0119 de la serie 091: 19 de noviembre de 2025
  • Número 3168 de la serie 082: 12 de noviembre de 2025
  • Número 2743 de la serie 129: 5 de noviembre de 2025

