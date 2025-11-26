Lotería del Meta este miércoles, 26 de noviembre: ¿Acertó al afortunado número ganador?

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la Lotería del Meta tuvo su sorteo número 3274 en el horario habitual, es decir, 10:30 p.m. El número ganador fue el 9861 con la serie 107. ¿Acertó a la combinación vencedora?

Si desea seguir de cerca el desarrollo de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el próximo miércoles, 3 de diciembre. En SEMANA le traemos el número ganador, como siempre, y podrá corroborarlo con la transmisión oficial del evento.

Así se desarrolló la transmisión del sorteo 3274 de la Lotería del Meta

Número ganador: 9861

Serie: 107

“Valoramos la transparencia como un pilar fundamental de nuestra filosofía corporativa, creemos firmemente que fortalece la confianza y el compromiso tanto dentro del equipo como con nuestros clientes y socios“, cuenta en su web oficial la Lotería del Meta, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano.

Y agregan: “Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”.

Plan de premios en la Lotería del Meta

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Últimos tres ganadores en la Lotería del Meta