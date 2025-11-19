Suscribirse

Número ganador de la Lotería del Meta: sorteo del 19 de noviembre de 2025

Repase el resultado del sorteo, así como también el funcionamiento de la Lotería del Meta, una de las más reconocidas en el territorio colombiano.

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 3:54 a. m.
Lotería del Meta - 19 de noviembre de 2025.
Lotería del Meta - 19 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images y logo Lotería del Meta.

Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, tuvo desarrollo el sorteo 3273 de la Lotería del Meta. Jugó, como de costumbre, a partir de las 10:30 p.m. y fue transmitida por los canales oficiales. El número ganador es el 0119 con la serie 091.

Recuerde que esta Lotería del Meta tiene desarrollo todos los miércoles a partir de las 10:30 p.m. Es decir que si quiere participar en el próximo sorteo (3274) podrá hacerlo el próximo 26 de noviembre y estar pendiente de los resultados. En SEMANA se lo daremos, como es habitual.

Transmisión del sorteo 3273 de la Lotería del Meta

YouTube video player
  • Número ganador: 0119
  • Serie: 091
Contexto: Hoy pudo ganar millones de pesos: Resultados de la lotería Super Astro Sol el miércoles 19 de noviembre

“Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, cuenta la Lotería del Meta en su web oficial.

“Valoramos la transparencia como un pilar fundamental de nuestra filosofía corporativa, creemos firmemente que fortalece la confianza y el compromiso tanto dentro del equipo como con nuestros clientes y socios“, añaden.

Últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Plan de premios en la Lotería del Meta

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

