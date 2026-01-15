Loterías

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Cada lunes, los colombianos esperan el resultado de este reconocido juego de azar.

Redacción Loterías
16 de enero de 2026, 3:39 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.
En la noche del jueves 15 de enero, se llevó a cabo el sorteo número 2998 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 4310 de la serie 22.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

YouTube video yifS0RF4TCA thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 8 de enero de 20256: número 1252 de la serie 188.
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: número 2392 de la serie 97.
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: número 5966 de la serie 179.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 22 de enero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 8 de enero del 2026

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

