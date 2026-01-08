Loterías

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 8 de enero del 2026

Tras la transmisión del sorteo se conocieron los números ganadores del premio mayor.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de enero de 2026, 3:54 a. m.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
En la noche del jueves 8 de enero, se llevó a cabo el sorteo número 2997 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 1252 de la serie 188.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

YouTube video _4M-o25yB1w thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: número 2392 de la serie 97.
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: número 5966 de la serie 179.
  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 2994 de la serie 51.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 15 de enero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas