Loterías
Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2983 del 2 de octubre de 2025
Consulte los resultados del más reciente sorteo de la lotería que juega todos los jueves en la noche.
Durante varias décadas, las loterías se han convertido en una tradición colombiana que, no solo entretiene a las personas que esperan ganar, sino que, a su vez, representa una esperanza en la vida de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad y recibir grandes cantidades de dinero de forma inesperada.
En la noche del jueves, 2 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 2983 de la Lotería del Quindío, que entregará un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acierte las cuatro cifras principales y la serie.
En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 4393 de la serie 097.
La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío
- Sorteo del 25 de septiembre de 2025: número 5844 de la serie 22.
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: número 7165 de la serie 81.
- Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 8469 de la serie 111.
El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 9 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.
El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente
- Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
- 1 seco: $ 300.000.000.
- 2 secos: $ 200.000.000.
- 3 secos: $ 100.000.000.
- 8 secos: $ 50.000.000.
- 10 secos: $ 20.000.000.
- 20 secos: $ 10.000.000.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.