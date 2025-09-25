Suscribirse

Loterías

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy jueves 25 de septiembre

Por medio de las redes sociales se puede seguir el sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

26 de septiembre de 2025, 3:48 a. m.
La Lotería del Quindío juega cada jueves.
La Lotería del Quindío juega cada jueves. | Foto: Montaje El País (Freepik/Lotería del Quindío)

En la noche del jueves 25 de septiembre de 2025 se desarrolló un nuevo sorteo de la tradicional Lotería del Quindío.

El sorteo número 2982 de la Lotería del Quindío entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

Contexto: Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8199 del 25 de septiembre

Para ver y consultar los resultados puede ver la transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live de la cuenta oficial.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 5844 de la serie 22.

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 18 de septiembre de 2025: número 7165 de la serie 81.
  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 8469 de la serie 111.
  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6121 de la serie 120.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 2 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Contexto: Resultado del Baloto: número ganador del sorteo 2557, miércoles 24 de septiembre 2025

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se destapan nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller, pareja de B King: “Dejó su hija de dos años”

2. Las llaves semifinales en la Copa Libertadores 2025: dos brasileños, un argentino y un ecuatoriano

3. Sergio Busquets hace radical anuncio para su futuro y sacude al fútbol: esto fue lo que decidió

4. Atlético Madrid vs. Real Madrid: canal y hora exacta para ver el derbi en vivo desde Colombia

5. Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del clima en Bogotá para el viernes 26 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del QuindíoResultados LoteríaColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.