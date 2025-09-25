Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy jueves 25 de septiembre

En la noche del jueves 25 de septiembre de 2025 se desarrolló un nuevo sorteo de la tradicional Lotería del Quindío.

El sorteo número 2982 de la Lotería del Quindío entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

Para ver y consultar los resultados puede ver la transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live de la cuenta oficial.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 5844 de la serie 22.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

Sorteo del 18 de septiembre de 2025: número 7165 de la serie 81.

número de la serie Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 8469 de la serie 111 .

número de la serie . Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6121 de la serie 120.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 2 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

Premio mayor: $ 2.000.000.0000.

$ 2.000.000.0000. 1 seco: $ 300.000.000.

$ 300.000.000. 2 secos: $ 200.000.000.

$ 200.000.000. 3 secos: $ 100.000.000.

$ 100.000.000. 8 secos: $ 50.000.000.

$ 50.000.000. 10 secos: $ 20.000.000.

$ 20.000.000. 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.