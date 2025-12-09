Loterías
Lotería del Tolima: descubra el número ganador del sorteo de este 9 de diciembre
Su premio mayor es de $3.500 millones.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este martes, 9 de diciembre, se conoció el premio mayor del último sorteo de la Lotería del Tolima, en la que un apostador se volvió en el nuevo ganador.
“Hoy no solo juega la Lotería del Tolima. Hoy juega la posibilidad de transformar tu vida en una historia extraordinaria. Con el sorteo 4147 y su premio mayor de $3.500 millones, la Fábrica de la Suerte abre la puerta para quienes están listos para ganar”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.
Resultado del sorteo 4147 de la Lotería del Tolima
Número ganador del 9 de diciembre: 8889
Serie: 101
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 0030 de la serie 109
- Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 7801 de la serie 121
- Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22
El próximo sorteo 4148 se jugará el lunes 15 de diciembre a partir de las 10:30 de la noche.