Lotería del Tolima: descubra el número ganador del sorteo de este 9 de diciembre

Su premio mayor es de $3.500 millones.

Redacción Loterías
10 de diciembre de 2025, 3:37 a. m.
Sorteo 4147 de la Lotería del Tolima.
Sorteo 4147 de la Lotería del Tolima. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este martes, 9 de diciembre, se conoció el premio mayor del último sorteo de la Lotería del Tolima, en la que un apostador se volvió en el nuevo ganador.

“Hoy no solo juega la Lotería del Tolima. Hoy juega la posibilidad de transformar tu vida en una historia extraordinaria. Con el sorteo 4147 y su premio mayor de $3.500 millones, la Fábrica de la Suerte abre la puerta para quienes están listos para ganar”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

¿Jugó la Lotería del Tolima? Descubra el número ganador del 1 de diciembre

Resultado del sorteo 4147 de la Lotería del Tolima

Número ganador del 9 de diciembre: 8889

Serie: 101

Resultado LOTERIA DEL TOLIMA del MARTES 09 de Diciembre 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 0030 de la serie 109
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 7801 de la serie 121
  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22

El próximo sorteo 4148 se jugará el lunes 15 de diciembre a partir de las 10:30 de la noche.

