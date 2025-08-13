Loterías
Lotería del Valle: resultado del sorteo del 13 de agosto de 2025
Consulte los resultados del sorteo 4809 de la lotería del Valle, que juega todos los miércoles en la noche.
El día miércoles 13 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4809 de la Lotería del Valle y el número ganador para el premio mayor de 9.000 millones de pesos fue el 8515 de la serie 167.
Resultados del sorteo 4809 de la Lotería del Valle
Premio mayor de 9.000 millones de pesos
- Número ganador: 8515 de la serie 167
Esta es el video oficial compartido con los resultados del sorteo 4809, publicado en redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1260
- Sorteo del 30 de julio de 2025: 6752
- Sorteo del 23 de julio de 2025: 2677
Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Valle.
Lo más leído
El siguiente sorteo de la Lotería del Valle se realizará el próximo miércoles 20 de agosto del 2025 a las 10:30 de la noche.