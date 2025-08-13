Lotería del Valle: resultado del sorteo del 13 de agosto de 2025

El día miércoles 13 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4809 de la Lotería del Valle y el número ganador para el premio mayor de 9.000 millones de pesos fue el 8515 de la serie 167.

Resultados del sorteo 4809 de la Lotería del Valle

Premio mayor de 9.000 millones de pesos

Número ganador: 8515 de la serie 167

Esta es el video oficial compartido con los resultados del sorteo 4809, publicado en redes sociales:

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1260

Sorteo del 30 de julio de 2025: 6752

Sorteo del 23 de julio de 2025: 2677

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Valle.