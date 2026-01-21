Deportes

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Resultados y último número ganador de la Lotería del Valle, que juega todos los miércoles desde las 10:30 p.m. Sorteo 4832.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de enero de 2026, 3:48 a. m.
La Lotería del Valle juega todos los miércoles en la noche.
La Lotería del Valle juega todos los miércoles en la noche. Foto: Montaje El País (AFP/Lotería del Valle)

En la noche del miércoles 21 de enero de 2026 se realizó el sorteo 4832 de la tradicional Lotería del Valle. Uno de los juegos de azar más populares de Colombia que puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Es el tercer evento del año que le puede considerar como un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Mucho ojo con los números ganadores que lo podrían dejar como el nuevo multimillonario de Colombia. Cabe recordar que este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana. Aunque el premio mayor se conoce sobre las 10:40 de la noche.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Loterías

Termine el día como millonario: Estos son los números ganadores de la lotería Super Astro Luna el miércoles 21 de enero

Loterías

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

Loterías

¿Fue el afortunado este miércoles con la Lotería del Meta? Conozca los resultados del sorteo de este 21 de enero

Loterías

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Loterías

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, último sorteo 4829

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, último sorteo 4828

Premio mayor de la Lotería del Valle - 21 de enero 2026

Premio mayor - Sorteo 4831: 1962

Serie: 005

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 28 de enero de 2026, a las 10:30 de la noche. Este evento se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

Más de Loterías

Super Astro Luna, resultados de hoy

Termine el día como millonario: Estos son los números ganadores de la lotería Super Astro Luna el miércoles 21 de enero

El 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4923 de la Lotería de Manizales con millonario resultado.

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

La Lotería del Valle juega todos los miércoles en la noche.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Lotería del Meta: 27 de agosto de 2025.

¿Fue el afortunado este miércoles con la Lotería del Meta? Conozca los resultados del sorteo de este 21 de enero

Lotería Astro Sol

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

Noticias Destacadas