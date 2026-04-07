Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 7 de abril: consulte los números del premio mayor

El martes 7 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de varias de las loterías autorizadas en Colombia, juegos regulados bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.
Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen su calendario habitual de sorteos a lo largo del día.
El Dorado, uno de los juegos más seguidos a nivel nacional, realiza sus sorteos en dos franjas horarias: en la mañana y en la tarde. Los jugadores suelen consultar los resultados cerca de las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m., para verificar si sus números resultaron premiados.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 6661.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Popular en Antioquia, El Paisita continúa siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y amplio seguimiento han consolidado una base de jugadores que consultan los resultados oficiales antes de reclamar sus premios.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por su parte, La Caribeña completó su programación de sorteos del día con las rifas de la tarde y la noche, manteniendo la dinámica habitual de sus juegos y premios.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.