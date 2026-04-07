Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 7 de abril: consulte los números del premio mayor

El martes 7 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de varias de las loterías autorizadas en Colombia, juegos regulados bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.

Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen su calendario habitual de sorteos a lo largo del día.

El Dorado, uno de los juegos más seguidos a nivel nacional, realiza sus sorteos en dos franjas horarias: en la mañana y en la tarde. Los jugadores suelen consultar los resultados cerca de las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m., para verificar si sus números resultaron premiados.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6661.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Popular en Antioquia, El Paisita continúa siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y amplio seguimiento han consolidado una base de jugadores que consultan los resultados oficiales antes de reclamar sus premios.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, La Caribeña completó su programación de sorteos del día con las rifas de la tarde y la noche, manteniendo la dinámica habitual de sus juegos y premios.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.