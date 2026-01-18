Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

Este domingo 18 de enero se realizó un nuevo sorteo de la tradicional lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares y seguidos en Colombia. Su alta frecuencia y la posibilidad de apostar números de cuatro cifras la han convertido en una alternativa habitual para miles de jugadores en todo el país.

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

En ambas modalidades, los participantes deben escoger un número entre el 0000 y el 9999, con la opción de obtener premios según la cantidad de cifras acertadas. Los resultados del sorteo del 18 de enero fueron anunciados en los horarios establecidos y transmitidos a través de los canales oficiales.

Como es costumbre, los números ganadores se publican minutos después en plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar de manera sencilla si su apuesta resultó premiada. Desde la organización reiteran la importancia de consultar siempre los resultados en páginas oficiales para evitar confusiones.

Resultados ganadores del Sinuano Día del 18 de enero

Premio mayor: 2379

La Quinta: 6

Resultados ganadores del Sinuano Día del 18 de enero

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo en su horario habitual, a las 2:30 p. m.