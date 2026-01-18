Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

Los jugadores fueron sorprendidos con la cifra ganadora de este cierre de fin de semana.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de enero de 2026, 8:43 p. m.
Resultados de El Sinuano Día y Noche.
Resultados de El Sinuano Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo 18 de enero se realizó un nuevo sorteo de la tradicional lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares y seguidos en Colombia. Su alta frecuencia y la posibilidad de apostar números de cuatro cifras la han convertido en una alternativa habitual para miles de jugadores en todo el país.

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

En ambas modalidades, los participantes deben escoger un número entre el 0000 y el 9999, con la opción de obtener premios según la cantidad de cifras acertadas. Los resultados del sorteo del 18 de enero fueron anunciados en los horarios establecidos y transmitidos a través de los canales oficiales.

Como es costumbre, los números ganadores se publican minutos después en plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar de manera sencilla si su apuesta resultó premiada. Desde la organización reiteran la importancia de consultar siempre los resultados en páginas oficiales para evitar confusiones.

Resultados ganadores del Sinuano Día del 18 de enero

  • Premio mayor: 2379
  • La Quinta:  6
YouTube video 1idnBo0x51g thumbnail

Resultados ganadores del Sinuano Día del 18 de enero

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo en su horario habitual, a las 2:30 p. m.

Loterías

Ya jugaron las loterías más importantes del domingo 18 de enero: Consulte si ganó El Paisita Día y La Caribeña

Loterías

Domingo de suerte: resultados oficiales de la Lotería Chontico, 18 de enero

Loterías

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

Loterías

¿Cayó el premio mayor? Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero de 2026

Loterías

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado este sábado 17 de enero de 2025

Loterías

Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Loterías

Resultado de Super Astro Sol hoy sábado 17 de enero: último sorteo, número y signo ganador

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy sábado, 17 de enero, ¿resultó afortunado?

Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Más de Loterías

Resultados Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

Ya jugaron las loterías más importantes del domingo 18 de enero: Consulte si ganó El Paisita Día y La Caribeña

Chontico Día y Noche, este sábado 20 de septiembre.

Domingo de suerte: resultados oficiales de la Lotería Chontico, 18 de enero

Resultados Antioqueñita

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

Como cada sábado, la Lotería del Cauca entrega un premio mayor de $8.000 millones.

¿Cayó el premio mayor? Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero de 2026

Los apostadores revisan sus tiquetes tras conocerse el resultado oficial.

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado este sábado 17 de enero de 2025

Lotería de Boyacá, 17 de enero de 2026.

Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Resultado de Super Astro Sol hoy sábado 17 de enero: último sorteo, número y signo ganador

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy sábado, 17 de enero, ¿resultó afortunado?

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Se revelaron los resultados de las loterías El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado la mañana de este sábado 17 de enero

Noticias Destacadas