Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy martes, 6 de enero

Este martes 6 de enero se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Sinuano en sus dos jornadas, Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras, este chance continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes esperan un golpe de suerte.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes 6 de enero: conozca las combinaciones ganadoras

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación comprendida entre el 0000 y el 9999. Los premios se asignan según la cantidad de cifras acertadas, lo que permite distintas posibilidades de ganancia en cada sorteo.

Los números correspondientes a la jornada del 6 de enero fueron revelados en los horarios acostumbrados y difundidos a través de los canales oficiales. Como sucede habitualmente, los resultados quedaron publicados poco después en plataformas autorizadas, facilitando a los apostadores la consulta rápida de sus jugadas.

Resultados Sinuano Día del 6 de enero:

Premio mayor: 0037

La Quinta: 2

Resultados Sinuano Noche del 6 de enero:

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche está programado para el miércoles 7 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde.

En el caso de quienes deseen confirmar los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche del 6 de enero, la recomendación es acudir únicamente a los medios habilitados y a los puntos de venta autorizados. Allí también se brinda información detallada sobre los procedimientos, requisitos y lugares disponibles para reclamar los premios.