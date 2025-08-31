Loterías
Lotería El Sinuano Día y Noche del 31 de agosto: conozca los resultados del último sorteo
Este chance es uno de los más importantes del país y millones de colombianos lo juegan a diario.
Este domingo 31 de agosto se realizó el sorteo de El Sinuano Día a las 2:30 p.m., en el cual resultaron ganadoras las siguientes cifras, incluyendo la denominada quinta, una modalidad adicional del juego que ofrece más posibilidades de acierto a los apostadores.
Resultados El Sinuano Día
- Premio mayor: 1754.
- La quinta: 3.
Resultados El Sinuano Noche
- Premio mayor: pendiente
- La quinta: pendiente
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar un documento de identidad válido y vigente. Este requisito es indispensable, ya que las loterías solo entregan los premios al titular registrado en el boleto.
Quienes acostumbran revisar sorteos anteriores como guía para sus próximas jugadas, pueden tener en cuenta los siguientes resultados:
El Sinuano Mañana
- 30 de agosto de 2025: 7309
- 29 de agosto de 2025: 6471
El Sinuano Noche
- 30 de agosto de 2025: 5842
- 29 de agosto de 2025: 7488
Es importante recordar que en Colombia los juegos de azar son regulados por Coljuegos, la entidad encargada de garantizar que todos los sorteos se realicen bajo supervisión y control, brindando así transparencia y confianza a los jugadores.