Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Con un nuevo juego en marcha, surgió la posibilidad de que la suerte favoreciera a un participante del país.

Redacción Loterías
14 de enero de 2026, 8:21 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
La jornada de este miércoles 14 de enero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 8123, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Como complemento de la jugada, la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 8, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 14 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: 8123
  • Número ganador de cinco cifras:  8
YouTube video EgxfInQp7u0 thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 14 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el jueves 15 de enero, desde las 2:30 p. m.

