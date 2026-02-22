LOTERÍAS

Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

Con un nuevo juego en marcha, surgió la posibilidad de que la suerte favoreciera a un participante.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de febrero de 2026, 3:13 p. m.
Resultados de Sinuano Día y Noche hoy, domingo 22 de febrero.
Resultados de Sinuano Día y Noche hoy, domingo 22 de febrero. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La jornada de este domingo 22 de febrero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 2575, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 9, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 22 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 2575
  • Número ganador de cinco cifras: 9
YouTube video Fgm0GbmPpeI thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 22 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el lunes 23 de febrero, desde las 2:30 p. m.

Loterías

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 22 de febrero: resultados cargados de suerte

Loterías

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 19 de febrero

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre.

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 22 de febrero: resultados cargados de suerte

Chontico Día y Noche

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

Noticias Destacadas