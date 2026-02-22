Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

La jornada de este domingo 22 de febrero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 2575, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 9, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 22 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 2575

Número ganador de cinco cifras: 9

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 22 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el lunes 23 de febrero, desde las 2:30 p. m.