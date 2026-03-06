Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche este viernes, 6 de marzo

La jornada de este viernes, 6 de marzo, comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 2852, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 5, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 6 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: 2852

Número ganador de cinco cifras: 5

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 6 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, desde las 2:30 p. m.