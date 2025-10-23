Lotería Super Astro Sol: consulte si se llevó el premio mayor este jueves 23 de octubre

El jueves 23 de octubre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5268. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Para esta jornada, el número ganador es: 7 6 4 9

Los últimos tres dígitos: 6 4 9

Los últimos dos dígitos: 4 9

Y el signo zodiacal ganador es: Leo

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.