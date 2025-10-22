Suscribirse

Walter Mercado: números de la suerte para el jueves 23 de octubre; serían los ganadores de la lotería

El vidente compartió una serie de cifras que traerían la fortuna por medio de los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

22 de octubre de 2025, 11:46 p. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Aunque hay cientos de astrólogos alrededor del mundo que han logrado acertar en sus predicciones, Walter Mercado es una de las figuras con mayor reconocimiento entre los creyentes de las energías del universo. Pese a que falleció en el año 2019, su legado continúa haciendo parte de sus fanáticos, quienes reciben información actualizada por parte de Betty B. Mercado, una de las sobrinas del vidente.

Para el jueves, 23 de octubre, la mujer compartió el horóscopo para cada uno de los 12 signos, el cual estuvo acompañado de consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte.

Walter Mercado.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una nueva etapa de estabilidad sentimental y seguridad personal comienza. La valentía será su característica principal.

Números de suerte: 22, 9, 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los cambios positivos están cerca, especialmente en lo profesional. Las alianzas con colegas lo impulsarán el éxito económico.

Números de suerte: 14, 3, 29.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Lo que antes parecía inalcanzable se convierte ahora en una promesa cumplida. Confíe en sus capacidades.

Números de suerte: 10, 5, 49.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las finanzas se fortalecen con oportunidades que no esperaba. Ganancias, compras o ventas se activan con buena energía.

Números de suerte: 8, 4, 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se liberará de cargas emocionales y alcanzará logros profesionales notables.

Números de suerte: 15, 26, 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es un día ideal para fortalecer la unión con la pareja y dejar atrás falsas obligaciones.

Números de suerte: 20, 1, 17.

Walter Mercado
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Llegarán ofertas que mejoran los ingresos y nuevas oportunidades a nivel personal y laboral.

Números de suerte: 6, 45, 3.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se cierran ciclos del pasado para abrirse a nuevas relaciones y experiencias.

Números de suerte: 8, 30, 21.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las nuevas experiencias le traerán crecimiento y prosperidad. Es un buen momento para ocuparse de sus finanzas.

Números de suerte: 7, 13, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es momento de actuar con prudencia, pero con fe. El amor llega y la pasión se intensifica.

Números de suerte: 7, 45, 32.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El equilibrio emocional será su clave del éxito. Es el mejor momento para el amor y la vida profesional.

Números de suerte: 20, 4, 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Nuevas responsabilidades requerirán madurez y fortaleza. El universo lo impulsa hacia la estabilidad profesional.

Números de suerte: 5, 10, 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

