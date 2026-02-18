Loterías

Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Un nuevo sorteo se juró y permitió conocer la cifra millonaria que se ganaría algún apostador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de febrero de 2026, 4:19 p. m.
Resultados del Super Astro Sol
Resultados del Super Astro Sol Foto: Getty Images

Este miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5360 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 1395
  • Los últimos tres dígitos: 395
  • Los últimos dos dígitos: 95
  • El signo zodiacal ganador es: Piscis
YouTube video Mkf0_bSJUi8 thumbnail
Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Miles de personas en Colombia intentan cada día tentar la fortuna con la ilusión de obtener premios millonarios, siempre y cuando logren acertar la combinación exacta de números y el signo zodiacal correspondiente. Este mecanismo ha convertido a este juego en uno de los más atractivos y concurridos del país.

Se trata de una lotería ampliamente reconocida a nivel nacional, que ofrece la posibilidad de ganar sumas considerables de dinero a quienes logren coincidir con los resultados oficiales. La dinámica es sencilla y accesible, lo que facilita que muchos participen de manera frecuente.

Para jugar, el interesado debe adquirir un tiquete cuyo valor puede oscilar entre 500 y 10.000 pesos. Posteriormente, selecciona una combinación de cuatro cifras, cada una comprendida entre el 0 y el 9, y la complementa con la elección de un signo zodiacal, elemento clave dentro del sorteo.

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Loterías

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

Loterías

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de febrero: estos fueron los resultados del miércoles

Loterías

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados de la Lotería del Huila

Loterías

Resultado de la Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 17 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Loterías

Resultado de Super Astro Sol: estos son los números ganadores en el sorteo del 14 de febrero

Loterías

Super Astro Sol el martes 10 de febrero: estos son los resultados del último sorteo de la lotería

Loterías

Resultado Super Astro Sol, 31 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Una vez se realiza el sorteo, quienes acierten los cuatro números en el orden correcto y el signo de la suerte obtienen el premio mayor, el cual se calcula multiplicando el monto apostado por 42.000.

Además, el sistema contempla premios secundarios. Los jugadores que logren acertar los últimos tres números y el signo reciben una ganancia equivalente a mil veces lo apostado. Por su parte, quienes coincidan únicamente con las dos últimas cifras y el signo obtienen un premio que corresponde a cien veces el valor de su apuesta.

Más de Loterías

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero.

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de febrero: estos fueron los resultados del miércoles

El resultado del sorteo correspondiente a este martes ya fue publicado.

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados de la Lotería del Huila

Sorteo 3141.

Resultado de la Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 17 de febrero de 2026

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Sorteo 19 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

El sorteo 4002 ya tiene cifras ganadoras oficiales.

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Noticias Destacadas