Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Este miércoles, 18 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5360 de la lotería Super Astro Sol.

El número ganador es: 1395

Los últimos tres dígitos: 395

Los últimos dos dígitos: 95

El signo zodiacal ganador es: Piscis

Miles de personas en Colombia intentan cada día tentar la fortuna con la ilusión de obtener premios millonarios, siempre y cuando logren acertar la combinación exacta de números y el signo zodiacal correspondiente. Este mecanismo ha convertido a este juego en uno de los más atractivos y concurridos del país.

Se trata de una lotería ampliamente reconocida a nivel nacional, que ofrece la posibilidad de ganar sumas considerables de dinero a quienes logren coincidir con los resultados oficiales. La dinámica es sencilla y accesible, lo que facilita que muchos participen de manera frecuente.

Para jugar, el interesado debe adquirir un tiquete cuyo valor puede oscilar entre 500 y 10.000 pesos. Posteriormente, selecciona una combinación de cuatro cifras, cada una comprendida entre el 0 y el 9, y la complementa con la elección de un signo zodiacal, elemento clave dentro del sorteo.

Una vez se realiza el sorteo, quienes acierten los cuatro números en el orden correcto y el signo de la suerte obtienen el premio mayor, el cual se calcula multiplicando el monto apostado por 42.000.

Además, el sistema contempla premios secundarios. Los jugadores que logren acertar los últimos tres números y el signo reciben una ganancia equivalente a mil veces lo apostado. Por su parte, quienes coincidan únicamente con las dos últimas cifras y el signo obtienen un premio que corresponde a cien veces el valor de su apuesta.