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Lotería Super Astro Sol el jueves 19 de marzo: estos son los números ganadores de hoy

Este juego premia a los ganadores cada tarde. Consulte si usted se llevó un millonario premio.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 4:07 p. m.
Los resultados del número y signo ganador están acá
Los resultados del número y signo ganador están acá Foto: Redes sociales/Getty Images/Montaje:Semana

Este jueves, 19 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5388 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 9392
  • Los últimos tres dígitos: 392
  • Los últimos dos dígitos: 92
  • El signo zodiacal ganador es: Libra
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Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

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Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.