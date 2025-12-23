Loterías

Lotería Super Astro Sol: estos son los números ganadores el martes 23 de diciembre

Este juego premia a los ganadores de lunes a sábado.

Redacción Loterías
23 de diciembre de 2025, 10:34 p. m.
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 23 de diciembre de 2025
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 23 de diciembre de 2025

Este martes, 23 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5316 de la lotería Super Astro Sol.

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 22 de diciembre
  • El número ganador es: 4135
  • Los últimos tres dígitos: 135
  • Los últimos dos dígitos: 35
  • Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

