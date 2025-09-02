Loterías
Miloto del martes 2 de septiembre: la lista completa de las balotas ganadoras
La lotería cuenta con un acumulado de 650 millones.
Redacción Loterías Revista Semana
Una nueva edición de la Lotería Miloto se desarrolló en la noche del 2 de septiembre de 2025. Por medio del Canal Uno, los colombianos conocieron las 5 balotas ganadoras del sorteo 390.
Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.
Resultados de Miloto, 2 de septiembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 390 fueron:
- 34- 03- 33- 19- 35
El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el jueves 4 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal Uno y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.
Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.