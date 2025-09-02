Una nueva edición de la Lotería Miloto se desarrolló en la noche del 2 de septiembre de 2025. Por medio del Canal Uno, los colombianos conocieron las 5 balotas ganadoras del sorteo 390.

Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.

Sorteo 389. | Foto: Montaje Semana

Resultados de Miloto, 2 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 390 fueron:

34- 03- 33- 19- 35

Sorteo 386 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el jueves 4 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal Uno y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.

Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.