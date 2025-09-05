Suscribirse

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del 5 de septiembre de 2025

Miloto juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

6 de septiembre de 2025, 3:17 a. m.
Sorteo 5 de septiembre.
Sorteo 5 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

Este viernes, 5 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 393 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 700 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 5 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 380 fueron:

  • 34- 01- 37- 22- 09
El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 8 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

