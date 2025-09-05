Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del 5 de septiembre de 2025

Este viernes, 5 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 393 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 700 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 5 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 380 fueron:

34- 01- 37- 22- 09

Un caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes 3 de mayo. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 8 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.