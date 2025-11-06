Suscribirse

Miloto: números ganadores del sorteo del 6 de noviembre de 2025

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

7 de noviembre de 2025, 3:09 a. m.
Sorteo 6 de noviembre. | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 6 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 427.

El sorteo entregó un acumulado de $ 900 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 6 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 427 fueron:

  • 32-21 -23-19 -29
Sorteo 427 de Miloto. | Foto: El país

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

