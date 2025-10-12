Lotería
¿Nuevo millonario? Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre
Aquí están los números ganadores del sorteo 4593, que entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
La suerte volvió a sonreírle a un apostador en Colombia. Este sábado, 11 de octubre, se realizó el sorteo 4593 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
El billete ganador del premio principal convierte a su dueño en el nuevo millonario de la semana. “Felicitamos a los ganadores de esta semana. Tenemos mucho por festejar, revisa bien tu billete y disfruta del premio”, expresó la Lotería de Boyacá.
Resultados del sorteo4593 de la Lotería de Boyacá
Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:
- Número: 4275
- Serie: 069
Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:
- Sorteo del 13 de septiembre de 2025: número 2885 de la serie 336.
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 2235 de la serie 189.
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 9106 de la serie 118.
Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar
Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:
- Premio Mayor: $15.000 millones
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $300 millones
- Premio Ilusión: $100–300 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
- Premios Valentía: $10 millones (36 secos)
Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja
Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:
Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.
Documentación requerida:
Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador
- Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado
- Huella digital
- Copia del documento de identidad
- Copia del RUT
- Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)
Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.