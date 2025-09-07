Suscribirse

Resultados de la Lotería de Boyacá: número ganador del premio mayor de $15.000 millones

La Lotería de Boyacá volvió a despertar ilusión en miles de colombianos que esperaban con ansias sus resultados.

Redacción Loterías
7 de septiembre de 2025, 11:28 a. m.
La noche estuvo marcada por la emoción de conocer los resultados de la Lotería de Boyacá.
El sorteo 4588 de la Lotería de Boyacá marcó un hito al ofrecer un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Un nuevo sábado de expectativa llegó a Colombia con el sorteo número 4588 de la Lotería de Boyacá, que se realizó en punto de las 10:45 p.m. con un premio mayor histórico de 15.000 millones de pesos. Miles de colombianos estuvieron pendientes de los resultados que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 6 de septiembre de 2025

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 2235
  • Serie: 189
Resultado LOTERIA DE BOYACA Sabado 6 de Septiembre de 2025

Ganadores de los 3 sorteos anteriores

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 9106 de la serie 118
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 3628 de la serie 059
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: número 0904 de la serie 345

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: $100–300 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja

Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:

Lotería de Boyacá ofrece un multimillonario premio para el que acierte en su apuesta.
Los resultados de la Lotería de Boyacá marcaron la noche de sábado con emoción y esperanza.

Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.

Documentación requerida:

Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador

  • Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado
  • Huella digital
  • Copia del documento de identidad
  • Copia del RUT
  • Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)

Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.

Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.

