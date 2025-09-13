El sábado 13 de septiembre se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario. El comienzo de este mes trajo consigo renovadas esperanzas para todos aquellos que confían en la fortuna.

Son muchos los jugadores que recurren a fechas significativas, combinaciones personales o números con valor especial, con la intención de quedarse con el codiciado resultado que ofrece este tradicional sorteo de azar.

Para este fin de semana, hay un nuevo ganador de El Sinuano Día, más exactamente del sorteo 13.067.

De acuerdo con el sorteo de este sábado, 13 de septiembre de 2025, el número ganador de El Sinuano Día fue el 0729, mientras que la quinta fue el 7.

Es importante recalcar que los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche juegan todos los días en vivo a través del canal regional, Telecaribe.

Resultados del sorteo 13.067 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 0729

Número ganador de cinco cifras: 7

Resultados del sorteo 13.068 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras:

Número ganador de cinco cifras:

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Día

12 de septiembre de 2025: 3797

11 de septiembre de 2025: 2543

10 de septiembre de 2025: 3797

9 de septiembre de 2025: 2137

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Noche