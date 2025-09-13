Suscribirse

Loterías

Nuevo sorteo del Sinuano Día y Sinuano Noche: números ganadores del sábado, 13 de septiembre

Consulte si se convirtió en el afortunado de que quedarse con el jugoso premio del sorteo.

Redacción Loterías
13 de septiembre de 2025, 7:54 p. m.
Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo.
Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo. | Foto: Lotería El Sinuano Día - Getty Images / Montaje SEMANA

El sábado 13 de septiembre se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario. El comienzo de este mes trajo consigo renovadas esperanzas para todos aquellos que confían en la fortuna.

Son muchos los jugadores que recurren a fechas significativas, combinaciones personales o números con valor especial, con la intención de quedarse con el codiciado resultado que ofrece este tradicional sorteo de azar.

Para este fin de semana, hay un nuevo ganador de El Sinuano Día, más exactamente del sorteo 13.067.

De acuerdo con el sorteo de este sábado, 13 de septiembre de 2025, el número ganador de El Sinuano Día fue el 0729, mientras que la quinta fue el 7.

Es importante recalcar que los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche juegan todos los días en vivo a través del canal regional, Telecaribe.

Resultados del sorteo 13.067 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 0729
  • Número ganador de cinco cifras: 7
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA SÁBADO 13 de Septiembre de 2025

Resultados del sorteo 13.068 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: 
  • Número ganador de cinco cifras: 

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Día

  • 12 de septiembre de 2025: 3797
  • 11 de septiembre de 2025:2543
  • 10 de septiembre de 2025:3797
  • 9 de septiembre de 2025: 2137

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Noche

  • 12 de septiembre de 2025: 8175
  • 11 de septiembre de 2025:2759
  • 10 de septiembre de 2025:4004
  • 9 de septiembre de 2025: 0983

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Papá de Miguel Uribe Turbay confesó lo que no es capaz de hacer tras la muerte de su hijo: “Me desgarra el alma”

2. ¿Podría Tyler Robinson esquivar la ejecución pese a la presión de Trump? Esto dicen los abogados expertos

3. Sofy Casas: “Estados Unidos debería considerar poner a Gustavo Petro en la lista de cómplices de la narcodictadura venezolana”

4. Robo de gasolina desde poliducto de Ecopetrol. Hay capturados en flagrancia. Así era la estrategia delincuencial

5. Horóscopo del 13 al 14 de septiembre de 2025: decisiones emocionales y giros necesarios para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLoterías Colombia hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.