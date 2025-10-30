Números ganadores de El Dorado, El Paisita o La Caribeña: consulte los resultados de este jueves, 30 de octubre

Coljuegos, la entidad responsable de supervisar y regular los juegos de suerte y azar en Colombia, mantiene un estricto control sobre cada sorteo que se realiza en el país, con el fin de asegurar la transparencia, legalidad y confianza de los resultados. Gracias a su labor, los participantes pueden tener la certeza de que los procesos se desarrollan con total integridad y bajo las normas establecidas.

En Colombia, las rifas, chances y loterías se celebran todos los días, incluyendo los fines de semana, aunque los horarios varían de acuerdo con la región y el tipo de juego. Estas jornadas de sorteos forman parte de una tradición arraigada entre los apostadores, quienes siguen con expectativa los resultados en busca del número ganador que pueda cambiarles la vida.

Entre los sorteos más reconocidos a nivel nacional se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, todos ellos destacados por los atractivos premios que ofrecen y por la fidelidad de sus jugadores.

Además, muchos de estos juegos incorporan la modalidad conocida como La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales, incrementando las posibilidades de obtener una ganancia significativa.

En la más reciente jornada, El Dorado dio inicio a las actividades con su tradicional sorteo de las 11:00 a.m., seguido de una segunda oportunidad para los participantes a las 3:30 p.m..

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7052

La Quinta: 6

El Dorado Tarde

Premio mayor:

La Quinta:

En cuanto a los jugadores de Antioquia, quienes participaron en La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., pueden conocer un nuevo resultado ganador para aquellos apostadores.

El Paisita Día

Premio mayor:

La Quinta:

El Paisita Noche

Premio mayor:

Para el cierre de la jornada, La Caribeña reveló un nuevo resultado del reciente sorteo, permitiendo que alguien se convierta en ganador.

La Caribeña Día

Premio mayor:

La Quinta:

La Caribeña Noche

Premio mayor:

La Quinta: