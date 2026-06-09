Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes 9 de junio

Estos sorteos hacen parte de las loterías y chances más consultados por los colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de junio de 2026 a las 11:14 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de junio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de junio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizados este martes 9 de junio, con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado y los números seleccionados coincidieran con las combinaciones ganadoras de la jornada.

Estos sorteos, que se realizan en distintos horarios del día, son seguidos por miles de personas que buscan acertar las cifras ganadoras para reclamar importantes premios.

Durante la jornada, los jugadores consultaron constantemente los resultados oficiales para verificar si sus boletos resultaron favorecidos en alguno de los sorteos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2748.
  • La Quinta: 0.
YouTube video kRToOTDQVhA thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hacen parte de las loterías y chances más consultados por los colombianos, especialmente entre quienes siguen cada sorteo con la ilusión de cambiar su suerte a través de una apuesta.