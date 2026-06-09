Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes 9 de junio

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizados este martes 9 de junio, con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado y los números seleccionados coincidieran con las combinaciones ganadoras de la jornada.

Estos sorteos, que se realizan en distintos horarios del día, son seguidos por miles de personas que buscan acertar las cifras ganadoras para reclamar importantes premios.

Durante la jornada, los jugadores consultaron constantemente los resultados oficiales para verificar si sus boletos resultaron favorecidos en alguno de los sorteos.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2748.

La Quinta: 0.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hacen parte de las loterías y chances más consultados por los colombianos, especialmente entre quienes siguen cada sorteo con la ilusión de cambiar su suerte a través de una apuesta.