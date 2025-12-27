Loterias

Números ganadores de la Lotería de Medellín: resultados del viernes 26 de diciembre

Este juego premia a los apostadores las noches del viernes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
Lotería de Medellín.
Lotería de Medellín. Foto: Lotería de Medellín

El sorteo número 4815 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes, 26 de diciembre, a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron que:

  • Número ganador: 9690
  • Serie: 255
¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $1.000 millones
  • Dos secos de $700 millones
  • Dos de $500 millones
  • 6 secos de $100 millones
  • 7 de $50 millones
  • 10 premios de $20 millones
  • 15 de $10 millones

Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recordó a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

