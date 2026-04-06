Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy lunes, 6 de abril: cifras cargadas de suerte

La jornada de este lunes 6 de abril despertó gran expectativa entre los aficionados a los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados por los apostadores en este inicio de año.

Resultados de hoy: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña este lunes, 6 de abril

Los resultados se dieron a conocer durante la transmisión oficial en vivo, generando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el caso de El Sinuano Día, el número ganador fue el 0266, cifra que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios digitales.

A este resultado se sumó la conocida ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 7, completando así la combinación ganadora de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 6 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 0266

Número ganador de cinco cifras: 02667

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 6 de abril

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche está programado para el martes 7 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde.