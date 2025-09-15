Números ganadores de la lotería Paisita Día y Noche de hoy, 15 de septiembre: consulte los resultados

El Paisita Día y Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos de Colombia, especialmente por la influencia que ejerce en la cultura paisa.

Con gran acogida en Antioquia, este juego atrae a quienes confían en la suerte para transformar su destino.

La transmisión oficial se realiza a través de Teleantioquia y también por algunos canales de YouTube, donde miles de personas se conectan para verificar en directo si resultaron ganadores.

Durante cada emisión, las balotas determinan los números al azar, dejando constancia frente a las cámaras de la transparencia del proceso.

El lunes 15 de septiembre se efectuó un nuevo sorteo de El Paisita Día, cuyo premio mayor recayó en el número 3960, despachado desde Medellín.

Resultados del sorteo 14.458 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 396

Tres últimas: 960

Cifra ganadora: 3960

Quinta balota: 7

En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

Para participar, se recomienda adquirir los boletos únicamente en puntos de venta autorizados.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este martes 16 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.

