Suscribirse

Loterías

Números ganadores de la Lotería Sinuano Día y Noche del 9 de noviembre: consulte si la suerte estuvo de su lado

Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p.m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 8:01 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche
Resultados Sinuano Día y Noche del 9 de noviembre de 2025 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con un fuerte arraigo en la región Caribe. ¿Desea saber si fue uno de los afortunados ganadores de el último sorteo?

En la tarde de este domingo. 9 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13181 de la lotería Sinuano Día, dando como resultado el número ganador 9401, acompañado por la balota denominada como “La Quinta” número 3.

Lotería El Sinuano Día hoy, 9 de noviembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: 9401.
  • Número ganador de cinco cifras: 3.
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA DOMINGO 09 de Noviembre de 2025

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

  • 8 de noviembre de 2025: 0140 - 8
  • 7 de noviembre de 2025: 7478 - 2
  • 6 de noviembre de 2025: 5869 - 6
  • 5 de noviembre de 2025: 4413 - 8
  • 4 de noviembre de 2025: 3845 - 0

Resultados de la lotería El Sinuano Noche, 8 de noviembre de 2025

  • Número ganador de cuatro cifras: 
  • Número ganador de cinco cifras: 

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche:

  • 8 de noviembre de 2025: 7563 - 8
  • 7 de noviembre de 2025: 7376 - 2
  • 6 de noviembre de 2025: 8088 - 0
  • 5 de noviembre de 2025: 7758 - 1
  • 4 de noviembre de 2025: 0456 - 3

Este sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. (hora colombiana), incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Por su parte, la edición de la Noche se juega de lunes a sábados a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

En el Sinuano Día y Noche, las recompensas varían según la cantidad de aciertos:

  • Para quienes aciertan los cuatro números, ganan 4.500 veces el valor apostado.
  • Con tres aciertos, se obtienen 400 veces lo invertido.
  • Con dos números, el premio equivale a 50 veces la apuesta realizada.
  • Y con un solo acierto, se gana 5 veces el monto jugado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Armando Benedetti fue citado como testigo en el juicio contra Nicolás Petro Burgos

2. Catalina Gómez publicó un nostálgico mensaje y se mostró conmovida por tema de su hijastro

3. Bayern le saca el jugo a Luis Díaz: sale camiseta en la que es protagonista; valor y cómo comprar

4. Mujer es señalada de abusar sexualmente de su hija de seis años: la Fiscalía entregó detalles del aberrante caso

5. Esposa de Luis Díaz reaccionó al golazo que anotó con el Bayern Múnich y le dedicó particular canción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoySinuano díaSinuano NocheColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.