Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche del 8 de noviembre: estos son los números ganadores

Conozca si fue uno de los afortunados ganadores del más reciente sorteo de la lotería Sinuano en ambas ediciones.

Redacción Loterías
8 de noviembre de 2025, 7:40 p. m.
El Sinuano Día y Noche
Resultados hoy Sinuano Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este sábado, 8 de noviembre de 2025, se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de la lotería El Sinuano, tanto en su edición Día como Noche. Como es habitual, miles de jugadores en distintas regiones del país siguieron con expectativa los resultados, con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados ganadores.

Para el más reciente sorteo número 13178, la cifra ganadora fue 0140, acompañada por la balota denominada como “La Quinta” número 8.

Este tradicional juego de azar, que goza de gran popularidad en Colombia, volvió a repartir suerte y a brindar a muchos la ilusión de cambiar su destino con tan solo unos números acertados.

Resultados de la lotería El Sinuano Día hoy, 8 de noviembre de 2025

  • Número ganador de cuatro cifras: 0140.
  • Número ganador de cinco cifras: 0140 - 8.
Resultado EL SINUANO DIA Sabado 8 de Noviembre de 2025

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

  • 7 de noviembre de 2025: 7478 - 2
  • 6 de noviembre de 2025: 5869 - 6
  • 5 de noviembre de 2025: 4413 - 8
  • 4 de noviembre de 2025: 3845 - 0
  • 3 de noviembre de 2025: 3421 - 3

Resultados de la lotería El Sinuano Día Noche, 8 de noviembre de 2025

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Número ganador de cinco cifras:

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche:

  • 7 de noviembre de 2025: 7376 - 2
  • 6 de noviembre de 2025: 8088 - 0
  • 5 de noviembre de 2025: 7758 - 1
  • 4 de noviembre de 2025: 0456 - 3
  • 3 de noviembre de 2025: 1430 - 4

Desde su creación, El Sinuano ha mantenido un propósito claro: brindar entretenimiento responsable a través del juego legal, al tiempo que aporta recursos esenciales para el financiamiento del sistema hospitalario de la región.

Su nombre rinde homenaje al río Sinú, una de las principales riquezas naturales de Córdoba y símbolo profundo de la identidad y el orgullo cordobés.

En su edición Día, el Sinuano juega a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos. Entre tanto, su sorteo de la Noche está programado de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Para quienes aciertan en los cuatro números reciben 4,500 veces lo apostado. En cambio, por tres aciertos se obtiene 400 veces más lo invertido.

Si fueron dos números acertados, el apostador tiene la oportunidad de ganar 50 veces más, y por un acierto se lleva 5 veces más la apuesta realizada.

