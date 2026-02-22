Loterías

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 22 de febrero: resultados cargados de suerte

Una vez más se jugó una jornada en la que un resultado ganador entregaría una jugosa suma de dinero.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de febrero de 2026, 2:54 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En el abanico de alternativas disponibles, El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han posicionado como opciones emblemáticas, cada una con rasgos propios que logran una conexión distinta con su público.

El Dorado se vincula, principalmente, con la expectativa de un acierto rápido. Su atractivo se centra en la posibilidad de obtener dinero en poco tiempo, una alternativa que muchos consideran ideal para cubrir obligaciones inmediatas, concretar objetivos postergados o reducir tensiones financieras, lo que explica la lealtad de sus jugadores habituales.

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

Por otro lado, El Paisita destaca por el lazo emocional que ha construido con los apostadores. Su sello está marcado por la tradición y la cercanía, convirtiéndose en la elección predilecta de quienes juegan guiados por números asociados a fechas especiales, experiencias personales o recuerdos con valor sentimental.

Finalmente, La Caribeña transmite un espíritu más alegre y vibrante, inspirado en la esencia festiva de la región Caribe. Su imagen colorida y optimista seduce a quienes conciben el juego como una experiencia cargada de entusiasmo, energía positiva y una constante expectativa de buena fortuna.

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

Loterías

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 21 de febrero

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Números ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 12 de febrero

Loterías

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 8 de febrero: cifras cargadas de suerte

Resultados de los sorteos de este 22 de febrero de 2026

El Paisita Día

  • Premio mayor: 4479
  • La Quinta: 9
YouTube video gzvy1beei_4 thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 0684
  • La Quinta: 4
YouTube video ua0yV5VhfsA thumbnail

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Más de Loterías

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

Chontico Día y Noche

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

Noticias Destacadas