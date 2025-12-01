Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy lunes, 01 de diciembre de 2025: resultados del nuevo sorteo

La lotería es uno de los juegos de suerte y azar más comunes y preferidos por quienes le apuestan a la suerte buscando ser millonarios. Este juego se ha popularizado cada vez más y con el paso del tiempo, dadas las distintas modalidades que existen para jugarlo, además de los jugosos premios que ofrece.

En Colombia, son múltiples los sorteos que existen y que acercan a muchos con ese sueño. Entre estos se encuentra la lotería del Chontico, cuya dinámica es sencilla.

Para este lunes, 01 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor tradición en Colombia. Este resultado arrojó al que sería el próximo ganador de un posible premio millonario.

Resultados Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Tenga en cuenta que este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.

En esta edición, el número favorecido fue 6960, acompañado por la serie La Quinta número 5 . Si usted acertó, tenga en cuenta que el monto del premio depende tanto de la cifra ganadora como del valor que se haya apostado al momento de adquirir el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 6960

Tres últimas cifras: 960

Dos últimas cifras: 60

Número completo: 6960

Última cifra: 5

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

30 de noviembre de 2025: 5817 - 1

29 de noviembre de 2025: 8230- 3

28 de noviembre de 2025: 5298 - 0

Chontico Noche

30 de noviembre de 2025: 8962 - 2

29 de noviembre de 2025: 8778 - 3

28 de noviembre de 2025: 9428 - 2

27 de noviembre de 2025: 4016 - 9