Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy lunes, 01 de diciembre de 2025: resultados del nuevo sorteo

Verifique aquí si usted fue el afortunado ganador del sorteo del día de hoy.

Redacción Loterías
1 de diciembre de 2025, 6:45 p. m.
Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

La lotería es uno de los juegos de suerte y azar más comunes y preferidos por quienes le apuestan a la suerte buscando ser millonarios. Este juego se ha popularizado cada vez más y con el paso del tiempo, dadas las distintas modalidades que existen para jugarlo, además de los jugosos premios que ofrece.

En Colombia, son múltiples los sorteos que existen y que acercan a muchos con ese sueño. Entre estos se encuentra la lotería del Chontico, cuya dinámica es sencilla.

Para este lunes, 01 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor tradición en Colombia. Este resultado arrojó al que sería el próximo ganador de un posible premio millonario.

Chontico Día y Noche
Resultados Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Tenga en cuenta que este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.

En esta edición, el número favorecido fue 6960, acompañado por la serie La Quinta número 5 . Si usted acertó, tenga en cuenta que el monto del premio depende tanto de la cifra ganadora como del valor que se haya apostado al momento de adquirir el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 6960

  • Tres últimas cifras: 960
  • Dos últimas cifras: 60
  • Número completo: 6960
  • Última cifra: 5
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA LUNES 01 de Diciembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del LUNES 01 de Diciembre de 2025.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 30 de noviembre de 2025: 5817 - 1
  • 29 de noviembre de 2025: 8230- 3
  • 28 de noviembre de 2025: 5298 - 0

Chontico Noche

  • 30 de noviembre de 2025: 8962 - 2
  • 29 de noviembre de 2025: 8778 - 3
  • 28 de noviembre de 2025: 9428 - 2
  • 27 de noviembre de 2025: 4016 - 9

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el martes 2 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

