Números que cayeron en la Lotería de Bogotá: sorteo del jueves 8 de enero de 2026

La noche del jueves dejó definido el resultado del sorteo 2828 de la Lotería de Bogotá.

Redacción Loterías
9 de enero de 2026, 3:35 a. m.
El plan de premios volvió a ponerse en juego en la jornada del jueves.
El plan de premios volvió a ponerse en juego en la jornada del jueves.

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 8 de enero de 2026 su sorteo número 2828, uno de los más esperados por los apostadores del país.

El sorteo se llevó a cabo a las 10:25 de la noche, como es habitual, y puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos que hacen parte del plan de premios vigente.

Resultado del sorteo 2828 de la Lotería de Bogotá

De acuerdo con la información oficial, el número ganador del sorteo del jueves 8 de enero de 2026 fue:

  • Número: 2661
  • Serie: 449
YouTube video vH0WdGio8O4 thumbnail

La Lotería de Bogotá recordó que solo realiza sorteos los días jueves, por lo que cualquier número publicado fuera de esta fecha no corresponde a resultados oficiales.

Resultados de los sorteos anteriores

En las semanas previas, la Lotería de Bogotá entregó los siguientes resultados oficiales:

  • Sorteo del 31 de diciembre de 2025: número 6497, serie 457.
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: número 2636, serie 450.
  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 1360, serie 150.
La última jornada del año estuvo acompañada por la revisión masiva de billetes en todo el país.
El premio mayor volvió a concentrar la atención de los jugadores en todo el país. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Plan de premios vigente y tipos de galardones

El sorteo 2828 se realizó bajo el actual plan de premios de la Lotería de Bogotá, que contempla los siguientes valores:

  • Premio mayor: $10.000 millones.
  • Un premio seco de: $1.000 millones.
  • Dos premios secos de: $500 millones.
  • Tres premios secos de: $200 millones.
  • Seis premios secos de: $50 millones.
  • Diez premios secos de: $20 millones.
  • Treinta premios secos de: $10 millones.

Estos premios se distribuyen entre billetes y fracciones, lo que amplía las posibilidades de ganar para los participantes.

