Por segunda vez en la semana, cayó MiLoto en Colombia: este es el número con el que un afortunado se llevó el millonario premio

MiLoto informó que un nuevo jugador resultó ganador de un premio de 160 millones de pesos en el sorteo más reciente, realizado el miércoles 16 de abril de 2026, correspondiente al número 0520.

Combinación ganadora de la Lotería de Bogotá: resultado del 16 de abril de 2026

El importante juego de azar dejó como combinación ganadora los números 11, 22, 35, 37 y 39, con los que se distribuyeron todos los premios de la jornada, incluido el mayor. Según el reporte oficial de Baloto, en total se registraron 8.938 ganadores en las diferentes categorías.

Además, en esta ocasión, la suerte volvió a favorecer a Bogotá, donde un jugador acertó la combinación completa y se llevó un premio de 160 millones de pesos. El afortunado compró su tiquete en un punto de venta de la red Paga Todo, bajo la modalidad manual.

Miloto 16 de abril. Foto: Montaje Semana

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de abril de 2026, MiLoto ha entregado 2.731.609 premios y ha transferido más de $20.000 millones al sistema de salud del país, consolidando su aporte al financiamiento de servicios de salud.

“MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies”, recordó por medio de un comunicado.

La suerte volvió a favorecer a Bogotá, donde un jugador acertó la combinación completa y se llevó un premio de 160 millones de pesos. Foto: Pinterest

El ganador deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente o consultar el proceso en la página oficial de Baloto, donde encontrará los requisitos y documentos necesarios para hacer efectivo el pago del premio.

Se recomienda a quienes participan en este tipo de juegos hacerlo con responsabilidad, ya que pueden generar conductas adictivas. Además, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, pues es el único respaldo válido para reclamar el premio en caso de resultar ganador.