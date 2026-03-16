Powerball: vea los números ganadores de este lunes, 16 de marzo de 2026

Este lunes, 16 de marzo de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo del Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos que tiene un acumulado de $88 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $40 millones.

El jugador consiste en que debe seleccionar cinco cifras del número 1 al 69 correspondientes a las balotas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la pelota roja, denominada la Powerball.

Resultado de Powerball del 16 de marzo de 2026

Números ganadores: 7 - 10 - 20 - 47 - 52

7 - 10 - 20 - 47 - 52 Powerball: 20

20 Power Play: 2X

El próximo sorteo se realizará el miércoles 18 de marzo de 2026, a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida. También se juega los días sábados de todas las semanas y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

Más opciones para ganar en el Powerball

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con la posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales. Si está en Colombia o en algún país de Latinoamérica o Europa, puede probar suerte con millones de dólares en juego.

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar”, señala la lotería en su portal web.

Tenga en cuenta que no solo los jugadores que acierten todas las cifras ganan, pues existen más combinaciones que podrían considerarlo ganador. El Powerball permite tener menores aciertos y aun así ganar algo de dinero:

5 números + Powerball: premio mayor

5 números: $1,000,000 de dólares

4 números + Powerball: $50,000 dólares

4 números: $100 dólares

3 números + Powerball: $100 dólares

3 números: $7 dólares

2 números + Powerball: $7 dólares

1 número + Powerball: $4 dólares

Powerball: $4 dólares

Este premio también tiene dos modalidades de pago. La primera consiste en una serie de pagos mensuales durante un año, comenzando el mes siguiente al momento de obtener las cifras ganadoras. La otra es un pago inmediato por el valor total, descontando los impuestos.