Loterías

Premio gordo de la Lotería de Risaralda: número ganador de los 2.333 millones de pesos

El Eje Cafetero volvió a ser protagonista con el sorteo más esperado de la semana.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

11 de octubre de 2025, 3:41 a. m.