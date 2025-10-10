Loterías
Premio gordo de la Lotería de Risaralda: número ganador de los 2.333 millones de pesos
El Eje Cafetero volvió a ser protagonista con el sorteo más esperado de la semana.
La Lotería del Risaralda jugó este viernes 10 de octubre de 2025 su sorteo número 2920, dejando un nuevas expectativas millonarias en el país.
El esperado premio mayor de 2.333 millones de pesos ya fue sorteado, en el sorteo que como es tradición, jugó a las 11:00 de la noche.
Resultado del premio mayor de 2.333 millones de pesos
- Número: XXXX
- Serie: XXX
Historial reciente de ganadores
La suerte ha recorrido varios rincones del país durante las últimas semanas.
- 3 de octubre de 2025: número ganador 7714 de la serie 224.
- 26 de septiembre de 2025: número ganador 1221 de la serie 198.
- 19 de septiembre de 2025: número ganador 7350 de la serie 221.
Plan de premios que entrega la suerte risaraldense
Además del codiciado premio mayor, la Lotería del Risaralda distribuye millonarias recompensas en distintas categorías, entre ellas se encuentran los secos:
- El Gordo de la Risaralda, con un premio de $300 millones.
- El Ángel de la Suerte, que otorga $200 millones.
- La Mula Millonaria, con $150 millones.
- El Milagro Millonario, que reparte $80 millones.
- Guaca de Oro, con tres premios de $60 millones cada uno.
- Cofre de Diamantes, con cinco premios de $50 millones.
- Trébol de la Fortuna, con tres premios de $40 millones.
- Secos de Perla, cinco premios de $35 millones.
- Cosecha Millonaria, once premios de $30 millones.
El próximo sorteo de la Lotería del Risaralda se llevará a cabo el viernes 17 de octubre de 2025, a las 11:00 de la noche, como es habitual.