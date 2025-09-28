Suscribirse

Premio mayor de la Lotería de Boyacá: número ganador de los $15.000 millones del sorteo 4591

Los apostadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá vivieron la emoción de 15.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
28 de septiembre de 2025, 11:13 a. m.
Con el sorteo 4591, la Lotería de Boyacá volvió a generar ilusión entre sus participantes.
El número ganador del sorteo 4591 se llevó la cifra más alta en la historia reciente de la Lotería de Boyacá. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá volvió a atraer la atención de los colombianos con su sorteo 4591, que ofreció un premio mayor de 15.000 millones de pesos. El sorteo se realizó el sábado a las 10:45 p.m., hora habitual de los juegos de la lotería.

Número ganador del sorteo 4591

El afortunado número del sorteo 4591 fue el: 7888 de la serie 341

Número: 7888

Serie: 341

La lotería sigue llevando alegría a los participantes que apostaron por este billete y sus series correspondientes.

Resultado LOTERIA DE BOYACA Sabado 27 de Septiembre de 2025

Historial de los últimos tres sorteos

Para poner en contexto la suerte de los jugadores, los últimos tres sorteos de la Lotería de Boyacá fueron:

  • Sorteo 20 de septiembre de 2025: número 8555, serie 281.
  • Sorteo 13 de septiembre de 2025: número 2885, serie 336.
  • Sorteo 6 de septiembre de 2025: número 2235, serie 189.

Plan de premios del sorteo

Además del premio mayor, el sorteo ofreció otros incentivos económicos importantes:

  • Premio Mayor: $15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Cómo reclamar los premios

Los ganadores pueden reclamar sus premios de distintas formas según el valor del premio:

La noche estuvo marcada por la emoción de conocer los resultados de la Lotería de Boyacá.
La Lotería de Boyacá entregó un millonario premio de 15.000 millones en su más reciente sorteo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Lotería de Boyacá

Premios que dan derecho a otro billete o fracción: Pueden cobrarse en efectivo o intercambiarse por lotería del próximo sorteo a través del vendedor de confianza o en oficinas de distribución autorizadas. Las direcciones y teléfonos se encuentran en el billete o fracción.

Premios entre 48 y 140 UVT: Para 2025, esto corresponde a valores entre $2.390.352 y $6.971.860. El ganador debe diligenciar el Registro RCO-01 Cobro de Premios, adjuntar copia del RUT y documento de identidad, y presentarse en la oficina de distribución o punto de venta autorizado para recibir el pago.

Premios entre 140 UVT y $10.000.000: El distribuidor enviará una solicitud a la Lotería de Boyacá para autorizar el pago en un plazo máximo de 3 días. Una vez autorizado, el ganador debe adjuntar copia del RUT y documento de identidad para recibir el premio. En caso de rechazo, se indicará el trámite a seguir o se puede consultar vía WhatsApp al número 3158727559.

Noticias Destacadas

