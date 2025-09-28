Loterías
Premio mayor de la Lotería de Boyacá: número ganador de los $15.000 millones del sorteo 4591
Los apostadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá vivieron la emoción de 15.000 millones de pesos.
La Lotería de Boyacá volvió a atraer la atención de los colombianos con su sorteo 4591, que ofreció un premio mayor de 15.000 millones de pesos. El sorteo se realizó el sábado a las 10:45 p.m., hora habitual de los juegos de la lotería.
Número ganador del sorteo 4591
El afortunado número del sorteo 4591 fue el: 7888 de la serie 341
Número: 7888
Serie: 341
La lotería sigue llevando alegría a los participantes que apostaron por este billete y sus series correspondientes.
Historial de los últimos tres sorteos
Para poner en contexto la suerte de los jugadores, los últimos tres sorteos de la Lotería de Boyacá fueron:
- Sorteo 20 de septiembre de 2025: número 8555, serie 281.
- Sorteo 13 de septiembre de 2025: número 2885, serie 336.
- Sorteo 6 de septiembre de 2025: número 2235, serie 189.
Plan de premios del sorteo
Además del premio mayor, el sorteo ofreció otros incentivos económicos importantes:
- Premio Mayor: $15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $400.000.000
- Premio Ilusión: $300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $50.000.000
- Premio Optimismo: $20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000
Cómo reclamar los premios
Los ganadores pueden reclamar sus premios de distintas formas según el valor del premio:
Premios que dan derecho a otro billete o fracción: Pueden cobrarse en efectivo o intercambiarse por lotería del próximo sorteo a través del vendedor de confianza o en oficinas de distribución autorizadas. Las direcciones y teléfonos se encuentran en el billete o fracción.
Premios entre 48 y 140 UVT: Para 2025, esto corresponde a valores entre $2.390.352 y $6.971.860. El ganador debe diligenciar el Registro RCO-01 Cobro de Premios, adjuntar copia del RUT y documento de identidad, y presentarse en la oficina de distribución o punto de venta autorizado para recibir el pago.
Premios entre 140 UVT y $10.000.000: El distribuidor enviará una solicitud a la Lotería de Boyacá para autorizar el pago en un plazo máximo de 3 días. Una vez autorizado, el ganador debe adjuntar copia del RUT y documento de identidad para recibir el premio. En caso de rechazo, se indicará el trámite a seguir o se puede consultar vía WhatsApp al número 3158727559.